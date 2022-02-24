أنقرة (زمان التركية)ــ أجرى الرئيس أردوغان محادثة هاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة التركية، فقد نوقش هجوم روسيا على أوكرانيا وآخر التطورات خلال اجتماع أردوغان وزيلينسكي.

وقال أردوغان في الاجتماع “أصرح أننا نجد العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا غير مقبولة ونرفضها”.

أضاف الرئيس التركي “سنقوم بدورنا لضمان سلامة الحياة لكل من يعيش في أوكرانيا، وخاصة مواطنينا وإخواننا التتار. ونكرر دعوتنا لحل المشاكل بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار في إطار اتفاقيات مينسك.. هذه الخطوة التي نعتبرها مخالفة للقانون الدولي، هي ضربة قوية للسلام والهدوء والاستقرار في المنطقة”.

قال أردوغان “إنه انقلاب.. تركيا تدعم النضال من أجل حماية وحدة أراضي أوكرانيا”.

يذكر أنه قبل ساعات من الغزو الروسي لدولة أوكرانيا، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتم النقاش حول اعتراف موسكو بـ لوهانسك ودونيتسك.