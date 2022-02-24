كييف (زمان التركية) – أعلنت أوكرانيا أنها تعتبر وجود سفن حربية روسية في البحر الأسود تهديدًا، مؤكدة أنها ستطلب من تركيا إغلاق مضيق البسفور أمام السفن الروسية في حالة اندلاع حرب.

قال سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار لرويترز يوم الأربعاء: “في حالة حدوث غزو عسكري واسع النطاق أو بدء أنشطة عسكرية ضد أوكرانيا، سنطلب من الحكومة التركية النظر في إمكانية إغلاق مضيق البحر الأسود أمام الدولة المعتدية”، على حد تعبيره.

وأضاف بودنار أن أوكرانيا ما زالت تؤمن بالحل الدبلوماسي، وقد اقترحت بالفعل عددًا من المبادرات، بدءًا من أساليب التشاور بين الجانبين، وحتى إنشاء آلية مشتركة للرد على التهديدات الأمنية في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اليوم نفسه أن بلاده لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، مما دفع محللين إلى القول بأنه يفضل الإمساك بالعصا من المنتصف.

وكانت ست سفن حربية وغواصة روسية مرت عبر مضيق البوسفور والدردنيل يوم 8 فبراير لإجراء مناورات بحرية بالقرب من أوكرانيا.

اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق المنعقدة في 1936 تمنح تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل، وتنظيم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية، كما تضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، في حين أنها تمنحها حق تقييد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود.

وقد كانت شروط اتفاقية مونترو مصدر جدل على مر العقود، وعلى الأخص حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط.

وفي تصريحات سابقة، أعلن أردوغان رفضه للاعتراف الروسي بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المنفصلتين عن شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.