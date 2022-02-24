أنقرة (زمان التركية) – قالت برفين بولدان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، إن التحالف الحاكم في تركيا يغتصب آمال الشعب.

بولدان قالت إن الطريقة الأولى لانهيار مجتمع وبلد هي انهيار الأمل، وهو ما يطبقه تماما تحالف الجمهور المكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية” فهو يستهدف أمل الشعب.

أضافت بولدان أن تحالف الجمهور الحاكم الذي يدمر حق الناس في الأمل، يتبع سياسة اعتقال الناس في السجون حتى يموتون، فدوما ترد أنباء عن وفاة السجناء في السجون.

وأشارت برفين بولدان إلى أن الأمل في البقاء على قيد الحياة في السجون يتضاءل، إذ يتعرض هو الآخر لهجوم عنيف من الحكومة التركية.

وأكدت رئيسة الحزب الكردي أن الحكومة تبقي أمل السلام معرضا للهجوم، باستخدام العزلة واللاحل والصراع، فالحكومة تريد إطفاء الأمل في الديمقراطية من خلال استهداف الحقوق والحريات.

وحول قضية كوباني، المعتقل بسببها العام الماضي عدد من قادة الحزب، قالت بولدان: “نعلم أن هذا هو سبب إطلاقهم لقضية الإغلاق، هدفهم الانتقام السياسي. ونعلم أنهم يريدون تدمير آمالنا في الديمقراطية والعدالة والسلام. الهدف الوحيد لهذه المؤامرات. ليس فقط حزب الشعوب الديمقراطي، ولكنهم استهدفوا الإيمان بالمستقبل المشترك ككل”.

كما شددت بولدان أن الحكومة تعتمد على المؤامرات القضائية لتحقيق النتائج التي لا يمكن تحقيقها في صناديق الاقتراع.