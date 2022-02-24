أنقرة (زمان التركية) – حجبت السلطات في تركيا الأخبار المتداولة بشأن تورط المستشار الإعلامي السابق لرئيس حزب الحركة القومية، متين أوزكان، في سرقة مبلغ من الدولارات من سيدة.

يوم الاربعاء أصدرت الدائرة الثانية لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة قرار حمل رقم 2306 بحجب الأخبار المتعلقة بهذه الحادثة بحجة انتهاكها للحقوق الشخصية لأوزكان.

وتضمن هذا القرار الأخبار المنشورة على مواقع صحف جمهوريت ويني شاغ وجزتا دوفار.

وانتشر مقطع فيديو يظهر اوزكان يأخذ أموالا من حقيبة سيدة تدعى أفق أنجينلر كانت تشاركه الطاولة في أحد المطاعم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

أوزكان نشر تغريدةعلى تويتر اتهم خلالها “بعض الأوساط المعادية للدولة” بالتلاعب في تلك اللقطات ونشرها.

من جانبها أوضحت مالكة الحقيبة أنها لم تتقدم ببلاغ ضد أوزكان لاستشعارها الحرج والخوف من كونه مستشار رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي.

وقالت “أنا لا أعرفه، بل كان يجلس على نفس الطاولة التي تضم أصدقاء مشتركين بيننا بمحض الصدفة. أعتقد أن اللقطات تم بثها على قناة سي إن إن. كنا نتشارك الطاولة عينها بسبب أصدقائنا المشتركين، أما أنا فلا أعرفه. لقد وكلت أمري لله”.