أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات التركية زيادة جديدة على المنتجات البترولية سيتم تنفيذها اعتبارًا من منتصف الليل.

وقال أرباب العمل في محطات إمداد الغاز والنفط والطاقة التركية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتبارًا من 26 فبراير، ستطبق زيادة قدرها 1.61 على سعر لتر البنزين، وزيادة قدرها 1.51 على لتر الديزل، وستنعكس أسعار الزيادات على المضخات».

توقعت الصحف التركية ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في تركيا ابتداء من اليوم الجمعة عقب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية حيث بدأت أسعار الصرف والنفط في الارتفاع منذ الساعات الأولى من صباح أمس.