كييف (زمان التركية) – أفاد الجيش الأوكراني بإسقاط 14 طائرة حربية روسية و8 مروحيات، كما أفاد نائب الرئيس بقتل أكثر من 3500 جندي روسي.

وجاء في البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن روسيا بدأت في نشر وحدات عسكرية إضافية في المناطق الواقعة على حدودها مع أوكرانيا.

كييف، عاصمة أوكرانيا، كانت مسرحًا للاشتباكات طوال الليل، وأعلن الرئيس زيلينسكي صباح اليوم أنه لم يغادر بلاده وأنهم سيقاتل مع الشعب ضد روسيا.

وأشار البيان إلى أن خسائر الجيش الروسي قد زادت، وقال: “تقدر خسائر القوات الروسية بـ 14 طائرة و 8 مروحيات و102 دبابة و536 آلية مدرعة و 15 مدفعية ونظام صواريخ بوك”.

وقال ميخائيل بودولياك، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، في بيان حول الوضع في بلاده إن الاشتباكات مستمرة في مدن خيرسون وميكولايف وأوديسا وماريوبول.

وفي إشارة إلى أن القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية يبقيان الوضع تحت السيطرة في البلاد، أكد بودولياك أن “الوضع في كييف ومنطقة كييف تحت السيطرة أيضًا”.

وقال بودولياك “حتى صباح اليوم قتل أكثر من 3500 جندي روسي وأسر 200”.