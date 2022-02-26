أنقرة (زمان التركية) – قال فيلي أغبابا البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، إن المواطن يجب أن لا يشعر بالمفاجأة عندما يبلغ سعر الخبز 6 أو 9 ليرات، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال أغبابا إن تركيا تستورد 5 مليون 637 ألف طن قمح من روسيا، أي 69.3 في المائة منه، وتستورد مليون و 410 ألف طن قمح من أوكرانيا بنسبة 17.3 بالمائة.

وأضاف أغبابا: “يبلغ إجمالي واردات تركيا من القمح 86.6 بالمائة. بمعنى آخر، نستورد جميعها تقريبًا من روسيا وأوكرانيا”.

البرلماني المعارض قال إن تركيا هي الدولة الأكثر تضررا من الحرب الروسية، ولذلك لا تتفاجئوا إذا كان سعر رغيف الخبز 6 أو 9 ليرات قريبًا، وإذا ارتفعت أسعار المعكرونة.

وأشار أغبابا إلى أن الليرة التركية تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، رغم عدم مشاركة تركيا في الحرب، متابعا: “إذا اشتبكت قبيلتان في إفريقيا، فإننا نتأثر بنزاعهما، واقتصادنا يتدهور”.

وأشار أغبابا إلى أن سبب انهيار الاقتصاد التركي، هو أن هذا الاقتصاد ينمو على أساس الريع بدلاً من الإنتاج، وبالتالي يمكن بسهولة أن تتأثر تركيا بالتأثيرات الخارجية.

وأغبابا ذكر أن تركيا كانت دولة مكتفية ذاتيا قبل 7 سنوات، لكن تم إزالة 31 مليون دونم من الأراضي الزراعية، لذلك هي من أكثر الدولة تضررا من الحرب.