أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية شخصين في ولاية قيصري وسط البلاد، على خلفية محاولتهم تهريب مخدرات بداخل علبة حليب.

تلقت فرق مكافحة جرائم المخدرات التابعة لإدارة شرطة قيصري، معلومة تفيد بأن شخصين يستقلان حافلة الركاب بين المدن بحوزتهما مخدر “الميثامفيتامين” الذي حصلوا عليها من المدن الشرقية، ووجهتهم إسطنبول.

وعلى الفور، أوقفت فرق مكافحة المخدرات الحافلة عند نقطة تفتيش على طريق قيصري- ملاطية.

وبعد عملية التفتيش، عثرعلى 500 جرام من المخدر المذكور مخبأ في علبة حليب.

واعتقلت الشرطة المشتبه بهما، وجاري التحقيق معهما.

يذكر أنه وفق دراسة حديثة لمستشفى “موديست” للطب النفسي والعصبي، انخفض متوسط ​​عمر تعاطي المخدرات في تركيا إلى 16 عامًا.