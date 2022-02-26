أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات أوروبية، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا، من حيث ارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” احتلت تركيا، التي بلغ معدل تضخم الوقود فيها 110.3 بالمئة، المرتبة الأولى في أوروبا بفارق كبير.

هناك شكاوى من فرض الحكومة مع بداية هذا العام زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.

واحتلت بلغاريا المرتبة الثانية بنسبة تضخم الوقود حوالي 35.4٪، بينما احتلت أيرلندا المرتبة الثالثة بنسبة 34.3٪. احتلت النرويج المرتبة الأخيرة في هذا المجال بزيادة قدرها 17.1٪.

وبالإضافة إلى تضخم الطاقة، نشر يوروستات أيضًا بيانات عن تضخم الكهرباء والغاز والوقود. وبناءً على ذلك، احتلت تركيا المرتبة الثانية في أوروبا مع تضخم سنوي في الكهرباء بنسبة 95.5٪ للمستهلكين.

واحتلت هولندا المرتبة الأولى في أوروبا بزيادة قدرها 110.8 في المائة في الكهرباء. من ناحية أخرى، لفتت لاتفيا الانتباه مع انخفاض سنوي بنسبة 18 في المائة في أسعار الكهرباء. أصبحت بلجيكا ثالث دولة في أوروبا ذات أعلى معدل زيادة في الكهرباء، بمعدل 70.8 بالمائة.

وبالنسبة لمعدل تضخم الغاز الطبيعي السنوي للمستهلكين، احتلت تركيا المرتبة 11 بنسبة 55.7٪. في هذا المجال، كانت بلجيكا بطلة الارتفاع بنسبة 147.8 في المائة، تليها بلغاريا بنسبة 143.7 في المائة. أصبحت المجر الدولة ذات أقل زيادة في أوروبا بزيادة قدرها 0.4 في المائة.