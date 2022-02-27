أنقرة (زمان التركية) – وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالصادمة مفيدا أن روسيا ما كانت لتقدم على خطوة كهذه خلال ولايته.

وتطرق ترامب إلى الحرب الروسية الأوكرانية خلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2022 الذي أقيم في ولاية فلوريدا.

وأوضح ترامب أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أثبت أنه قائد شجاع بعدم مغادرته لمدينة كييف في ظل الأحداث الجارية، قائلا: “الهجوم الروسي على أوكرانيا صادم. ندعو الله أن يحمي الشعب الأوكراني”.

وأضاف ترامب أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استغل ضعف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وشن العملية العسكرية على أوكرانيا، قائلا: “بوتين يتلاعب ببايدن كالطبل. الجميع أدرك أن هذه العملية المرعبة ما كانت لتحدث لو لم يتم التلاعب بانتخابات عام 2020 وأعيد انتخابي كرئيس للولايات المتحدة”.

وذكر ترامب أن روسيا احتلت جورجيا خلال رئاسة جورج واشنطن بوش واحتلت شبه جزيرة القرم خلال رئاسة باراك أوباما مفيدا أنه الشخص الوحيد الذي لم تحتل روسيا أي منطقة خلال فترة رئاسته.

وأكد ترامب أن بوتين شخص يتمتع بالذكاء غير أن المشكلة لا تكمن في ذكاء بوتين بل في غباء القيادة الأمريكية.

هذا وأشار ترامب إلى الحديث المتداول حاليا عن مضادات الدروع التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا خلال فترة رئاسته، قائلا: “كنا دولة ذكية، أما الآن فنحن دولة حمقاء”.