أنقرة (زمان التركية) – أعلن سلجوق بيراقدار صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمدير التنفيذي لشركة “Baykar Defense” المصنعة الطائرات المسلحة بدون طيار، عن دعمه دولة أوكرانيا في مواجهة روسيا.

دعم بيراقدار زوج سمية ابنة الئيس أردوغان لأوكرانيا جاء من خلال تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال بيراقدار: “أدين بأشد العبارات الغزو غير المشروع الذي قامت به روسيا بتجاهل سيادة دولة مستقلة، أؤيد شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، موطن إخواننا الأتراك الذين يقاومون الاحتلال”.

وأضاف بيراقدار: “ما يحدث في العالم يظهر بوضوح أن التكنولوجيا الوطنية وصناعة الدفاع القوية والمستقلة لها أهمية حيوية بالنسبة للدول. السبيل الوحيد لتركيا مستقلة تمامًا وقوية ومزدهرة هو الصناعة الدفاعية المحلية”.

يذكر أن شركة “Baykar Defense” وردت في وقت سابق الطائرات بدون طيار لأوكرانيا التي تستخدمها حاليا.

وعلى المستوى الرسمي، لم تحصل أوكرانيا حتى الآن على دعم فعلي من تركيا، التي لا تفضل معاداة روسيا.