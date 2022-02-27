أنقرة (زمان التركية) – قال طالب تركي عالق في أوكرانيا، إن السلطات التركية لم تتصل بأي من الطلاب في أوكرانيا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

يبحث الأتراك الذين يعيشون في أوكرانيا عن طرق للعودة إلى وطنهم، هربا من الغزو الروسي.

تحدث الطالب دوغوقان جونداش، الذي ذهب إلى أوكرانيا من أجل التعليم، عن تجربته الخاصة.

ويقول جونداش: “كنا في سكن الدولة عندما بدأت الاشتباكات ونزلنا إلى ملجأ السكن. واندلعت اشتباكات بالقرب منا وسمعنا دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في أماكن في دائرة نصف قطرها 5-10 كيلومترات”.

وصرح جونداش الذي شارك بفيديو يوثق صوت القنابل، أن هناك مجموعة من 35 شخصًا وأن السلطات في تركيا اتصلت بشخصين فقط.

وأشار جونداش إلى أن الطلاب في الوقت الحالي، بحاجة إلى الماء والطعام، مضيفا أنهم يشعرون بالخوف والغضب والتوتر، ويريدون إخلاء فوري.

وتابع الطالب التركي: “لدينا مشكلة في حالة الاخلاء. مسافتنا إلى منطقة الإخلاء 8 كيلومترات. طريقنا غير آمن. لا يمكننا العثور على سيارة أجرة. لا توجد سيارة أجرة على الإطلاق. من الصعب أيضًا العثور على مركبة مدنية. لا يوجد أحد ليأخذنا”.