أنقرة (زمان التركية) – تقدم رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، بمقترح مثير للجدل خلال اجتماع مناقشة عروض مناقصة بث مباريات الدوري الممتاز والدوري الأول.

طلبت مجموعة beIN SPORTS بي إن سبورت القطرية الحصول على حق البث للحزم الثمانية مقابل 2.1 مليار ليرة بزيادة نحو 10 في المئة، بينما تقدمت مجموعة Saran ساران الإعلامية التركية، بعرض تصل قيمته إلى 3 مليار ليرة بما يشمل مبيعات أجهزة فك التشفير.

لبحث العروض اجتمع ممثلو وقف اتحاد الأندية مع إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم.

رئيس الاتحاد التركي نهاد أوزدمير قال إن جميع العروض المطروحة منخفضة للغاية، كما تقدم بمقترح إلى الأندية الأربعة الكبرى بجانب رئيس نادي طرابزون سبور.

قال رئيس الاتحاد: “الأندية الستة عشر تدفع ضرائب وتأمينات ورسوم تأجير الملاعب. وعائدات البث تشكل 80 في المئة من إجمالي عائدات العديد من أندية الأناضول، بينما تشكل عائدات البث 20 -25 في المئة فقط من إجمالي عائدات الأندية الأربعة الكبرى. بالتالي إن لم تحصل الأندية الأربعة الكبرى على مكافآت البطولة فإن عائدات بث الأندية الستة عشر لن تتأثر سلبا اعتبارا من هذا العام، لأن الأرقام المطروحة لمناقصة البث منخفضة جدا. إن قدمتم هذه التضحية فسنتجاوز هذه المحنة”.

وتترقب الأوساط الرياضية في تركيا موقف الأندية الأربعة الكبرى من مقترح أوزدمير هذا الذي سيكلفهم 160 مليون ليرة.

جدير بالذكر أنه بنهاية الموسم الماضي بلغت عائدات نادي غلطة سراي من البث نحو 250 مليون ليرة من بينه 92 مليون ليرة مكافآت البطولة.

وحصل نادي فنربهشه على 228 مليون ليرة من بينهم 80 مليون ليرة من مكافآت البطولة، بينما حصل نادي بشكتاش على 230 مليون ليرة من بينهم 63 مليون ليرة مكافآت البطولة وحصل نادي طرابزون سبور على 156 مليون ليرة من بينهم 25 مليون ليرة مكافآت البطولة.

وبهذا يبلغ إجمالي عائدات الأندية الأربعة الكبرى من مكافآت البطولة نحو 260 مليون ليرة.