أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن حصول، الأحزاب المعارضة الستة على 49 في المئة، من تأييد المشاركين، بينما حصل تحالف الجمهور الحاكم على 36.6 في المئة.

مؤسسك Artıbir للدراسات في تركيا، اجرت استطلاعا للرأي حول الانتخابات، خلال الفترة بين 10 و20 فبراير/ شباط الجاري.

وفي فئة الأحزاب السياسية حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 28.9 في المئة، وحزب الشعب الجمهوري على 27.2 في المئة، وحزب الخير على 14.1 في المئة، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 13.4 في المئة.

ولم يتمكن حزب الحركة القومية من تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان، إذ حصل على 6.8 في المئة من الأصوات، في حين حصل حزب الديمقراطية والتقدم على 4.2 في المئة وحزب المستقبل على 1.9 في المئة وحزب السعادة على 1.6 في المئة.