أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر صرف الدولار في تركيا بنحو 2.12 في المئة ليسجل 14.09 ليرة في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما تراجع الروبل الروسي بنحو 30 في المئة خلال التعاملات خارج الحدود.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع قوة الردع النووي في حال تأهب، وتوسّع الدول الغربية في عقوباتها على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الأسبوع الماضي شهد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 14.65 ليرة في ضوء العمليات العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، غير أنه اختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 13.87 ليرة.

وفي بداية تعاملات الأسبوع الجاري سجل الدولار ارتفاعا سريعا بأكثر من 2 في المئة ليبلغ 14.09 ليرة، بينما ارتفع اليورو بأكثر من 1 في المئة ليسجل 15.81 ليرة.

وعقب إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا ارتفعت أسعار النفط الخام في ظل تراجع الروبل الروسي بنحو 30 في المئة مسجلا رقما قياسيا جديدا.

هذا وسجلت أسعار الذهب زيادة بنحو 2.97 في المئة لتسجل 863 ليرة.