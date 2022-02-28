أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر ارتفاع سعر الحلوى والمعجنات في تركيا، بعد توقف مصانع السكر التركية التابعة للحكومة عن تزويدها بالسكر.

رئيس غرفة محلات الحلوى بمدينة أنقرة، مصطفى كهفاجي، أفاد أنهم سيرفعون أسعار منتجاتهم بسبب عجزهم عن الحصول على السكر مباشرة من مصانع السكر الحكومية.

وأضاف كهفاجي في حديثه مع صحيفة سوزجو أن جميع محلات الحلوى في شتى أرجاء تركيا تواجه مشكلة في توفير السكر مفيدا أن مصانع السكر الحكومية، التي تبيع أسبوعيا طن من السكر بسعر الجملة إلى محلات الحلوى، توقفت عن بيع السكر دون إبداء أي سبب لقرارها هذا.

وأشار كهفاجي إلى إسناد مصانع السكر التركية إلى تعاونيات الإقراض الزراعي واضطرار محلات الحلوى لنقل السكر في أكياس من الأسواق قائلا: “الأسواق التعاونية تبيع السكر في أكياس زنة خمسة كيلو ولا تمنح الشخص الواحد أكثر من خمسة أكياس. لذا نحن نضطر لنقل السكر في أكياس من الأسواق لأيام”.

وأكد كهفاجي أن خفض ضريبة القيمة المضافة في السلع الغذائية من 8 في المئة إلى 1 في المئة حمّل محلات الحلوى أعباء إضافية لعدم خفضها أسعار الحلوى والمخبوزات.

وأوضح كهفاجي أنه لم يتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعجنات والحلويات قائلا: “نشترى الدقيق والسكر والزيت بضريبة قيمة مضافة تبلغ 1 في المئة ونحن نبيع المعجنات والحلويات التي نصنعها بهذه المكونات بضريبة قيمة مضافة تبلغ 8 في المئة. نتكبد خسارة كبيرة لذا سنضطر لرفع الأسعار”.