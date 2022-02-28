أنقرة (زمان التركية) – كشف تسريب صوتي لاتصالات لاسلكية لجنود الروس عن صدمتهم من المقاومة غير المتوقعة التي أبدتها القوات الأوكرانية.

في حديثه مع قناة ABC News الأمريكية أفاد مسؤول أمريكي بارز أن أحد الجنود الروس قال خلال أحد الاتصالات اللاسلكية مع زملائه إنه لا يعرف من يتوجب عليه استهدافه نظرا للتشابه الكبير بين شعبي البلدين.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن بعض أفراد القوات الروسية مشتتة، وأدرك أن الحرب ضد الأوكرانيين أصعب مما كانوا يعتقدون.

على الصعيد الآخر أعلنت استخبارات الدفاع البريطانية في بيان لها أن القوات الروسية لم تحقق التقدم المرجو بسبب الصعوبات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية القوية.