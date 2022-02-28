أنقرة (زمان التركية) – أدان الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، الغزو العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية، ودعا موسكو للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

عبر تويتر نشر عبد الله جول سلسلة من التغريدات أوضح خلالها أن تجاهل روسيا للسبل الدبلوماسية واعتدائها على وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها هو إعلان صريح بعدم اعترافها بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مفيدا أن هذا التصرف يشكل تهديدا ضمنيا لتركيا وسائر دول الجوار والمنطقة بأكملها.

وأضاف جول أن السبيل لمنع ظهور عصر جديد من الدمار والعداء والمآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب بجانب موجة الهجرة والأمراض والمشاكل الاقتصادية الكبيرة، يكمن في عودة روسيا إلى المسار الدبلوماسي.