أنقرة (زمان التركية) – شهدت مباراة جالطة سراي وريزا سبور، إحراز 6 أهداف، وكان الفوز حليف جالطة سراي الذي أحرز 4 أهداف في شباك مرمى ريزا سبور.

المباراة عقدت ضمن فاعليات الأسبوع الـ27 من الدوري التركي الممتاز.

وأحرز أهداف جالطة سراي باتريك فان انهولت في الدقائق 40، 87، وريان بابل في الدقيقة 70 من ضربة جزاء، وأخيرا بافيتيمي غوميز في الدقيقة 98.

أما هدفي ريزسبور فسجلهما جيدسون فرنانديز في الدقيقة 8، تايلر بويد في الدقيقة 49.

وخلال المباراة حصل بايانو من ريزسبور على كارت أحمر.

وبهذه النتيجة يحتل جالطة سراي المركز الـ12، بإجمالي نقاط 35.

أما ريزسبور فيأتي في المركز الـ19، بإجمالي نقاط 23.