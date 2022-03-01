أنقرة (زمان التركية) – جلبت المعارك العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف لرجال الأعمال الأتراك من تكبد خسائر كبيرة، حيث يهدد يهدد الغزو الروسي وتبعاته مشاريع بقيمة 25 مليار دولار لشركات المقاولات التركية في كل من روسيا وأوكرانيا.

أعضاء اتحاد المقاولين الأتراك يديرون 150 مشروع في روسيا بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار بجانب مشاريع جديدة بقيمة 3 مليار دولار في أوكرانيا تشمل مشاريع سكنية وطرق برية ومواصلات وبنية تحتية.

وقد تكلف المعارك العسكرية في أوكرانيا شركات المقاولة التركية نحو 3 مليار دولار بفعل انهيار الاقتصادي الأوكراني وتدمير البنية التحتية، والطرق والمطارات خلال القصف الروسي لها.

وفي حال تقليص روسيا المدفوعات والنفقات بفعل العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فإن هذا الأمر قد يسفر عن ديون بقيم 22 مليار دولار.

ولن تتوقف تداعيات العمليات العسكرية في أوكرانيا عند هذا الحد، إذ سيتأثر قطاع السياحة التركي سلبًا، حيث يعتمد على السياح الأوكرانيين والروس.

وكانت 70 في المئة من الحجوزات المبكرة في تركيا للروس، غير أنه بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا ألغيت الحجوزات من روسيا وتوقفت تماما من أوكرانيا.

العمليات العسكرية في أوكرانيا قضت على آمال استقبال 45 مليون سائح أوكراني بعائدات نحو 35 مليار دولار خلال العام الجاري.