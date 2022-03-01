أنقرة (زمان التركية)ــ قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “قادر هاس” في إسطنبول سَرْهات جوفينش إن روسيا نقلت تشكيلات حربية بحرية بالفعل إلى البحر الأسود عن طريق بحر البلطيق قبل تحول التوترات مع أوكرانيا إلى حرب مباشرة.

وكانت روسيا دفعت بـ 20 سفينة حربية إلى البحر الأسود بزعم إجراء مناورات عسكرية.

وأكد جوفينش في تصريحات لموقع قناة سي إن إن يوم الاثنين، قبل ساعات من إعلان تركيا تفعيل اتفاقية مونتر، أن تطبيق بنود معاهدة مونترو يصب في مصلحة تركيا في أوقات الحرب، معتبرًا أن أي استثناء لإرضاء روسيا يمكن أن يعرض مصداقية المعاهدة للخطر على المدى الطويل، وفق قوله.

أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “قادر هاس”قال: “ربما تمتلك روسيا موارد كافية للحفاظ على قوتها البحرية في البحر الأسود لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ولكن إذا استمر الصراع أكثر من المتوقع فإن القصة ستختلف حينها.”

من جانبه، أعلن أردوغان مساء الاثنين، في خامس أيام الغزو الروسي لأوكرانيا، أن بلاده ستستخدم السلطة التي تمنحها اتفاقية مونترو لتقييد الوصول إلى البحر الأسود، في حين حذر وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو جميع الدول المتحاربة وغير المتحاربة من الإبحار بسفنها الحربية عبر المضيق.

الخبير التركي في العلاقات الدولية سَرْهات جوفينش ذكر أيضًا أن موقف الرئيس رجب طيب أردوغان في مسألة غزو أوكرانيا أقرب إلى حلفائها التقليديين في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، وأنه ابتعد قليلاً عن روسيا، بعد أكثر من خمس سنوات من تبني سياسة خارجية تتلائم معها في معظم الأحيان.