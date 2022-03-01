أوتاوا (زمان التركية)ــ أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن الحكومة تستعد لحظر واردات النفط الخام من روسيا.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال في مؤتمر صحفي إن كندا ستواصل دعم “الدفاع البطولي” عن أوكرانيا ضد الجيش الروسي.

قال ترودو، مشيرًا إلى أن صناعة النفط هي صناعة تعود بالنفع الكبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والطبقة المقربة منه، “نعلن عزمنا حظر جميع واردات النفط الخام من روسيا”.

صرح ترودو أن كندا استوردت القليل جدًا من النفط الخام من روسيا في السنوات الأخيرة، لكن هذا الإجراء يحمل “رسالة قوية”.

أعلن ترودو عن خطة كندا لتوفير أنظمة أسلحة مضادة للدبابات لأوكرانيا، وقال إنه كجزء من جهود الناتو، ستوفر القوات المسلحة الكندية دعمًا جويًا لنقل الإمدادات والمساعدات.

وفقًا لوكالة الإحصاء الرسمية الكندية، استوردت كندا ما قيمته 228 مليون دولار من منتجات الطاقة من روسيا في عام 2021.

صرح وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكينسون، أن كندا لم تستورد أي نفط خام من روسيا منذ عام 2019.