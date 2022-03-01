أنقرة (زمان التركية)ــ بحث إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية، خللا مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، آخر تطورات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلن دعم بلاده مجددًا لأوكرانيا.

ذكر مكتب الرئاسة التركية يوم الاثنين أن كالين وسوليفان اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

يعتبر إبراهيم كالين، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب.

يذكر أن الحكومة التركية ظلت على اتصال بحلف شمال الأطلسي وحلفائها الغربيين منذ بداية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، في حين أن وزارة الخارجية الأمريكية أشادت الأسبوع الماضي بموقف تركيا المنسجم معها.

مع ذلك فإن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ترفض فرض عقوبات على روسيا، ولم تنضم إلى الدول التي صوتت لصالح عضوية روسيا في مجلس أوروبا، في مسعى للحفاظ على علاقتها “الخطيرة” مع موسكو.

ورغم أن أردوغان أعلن يوم الاثنين أن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي وداعمة للجهود الدولية لإنهاء الحرب، لكنه أوضح أن تركيا لا يمكنها التضحية بمصالحها من خلال الانحياز إلى أحد الجانبين، حيث قال: “لن تتخلى تركيا عن مصالحها الوطنية لكنها لن تهمل التوازن الإقليمي والعالمي أيضًا. لن نتراجع عن روسيا أو أوكرانيا”، على حد تعبيره.