أنقرة (زمان التركية)ــ وجهت الرئاسة التركية انتقادات لقناة CBS News الأمريكية، لوصفها إسطنبول بالأراضي اليونانية.

مدير الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألتون نشر بيانًا أدان فيه قناة (سي بي إس نيوز) لاعتبارها في تقرير إخباري عن الغزو الروسي لأوكرانيا مدينة إسطنبول أرضًا يونانية، واصفًا الخطوة بـ”التضليل الإعلامي”.

وقال ألتون في بيانه: “لقد أظهر تقرير إخباري لشبكة سي بي إس نيوز مرور السفن الحربية الروسية عبر مضيق إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، وكأنها يونانية، وذلك على الرغم من أن المضيق تحت حكم الشعب التركي منذ عام 1453”.

بيان مكتب الاتصالات الرئاسية في تركيا قال: “إننا نحتج على هذا الخطأ الذي ارتكبته قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، ونأمل أن لا يكون هذا الخطأ نابعًا من نوايا سيئة”.

وصرح ألتون أن بلاده تطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خطوة قد تثير الشكوك حول وحدة أراضيها، مؤكدا أنهم ينتظرون تفسيرا بشأن الحادث الذي وقع يوم الاثنين.