انقرة (زمان التركية)ــ كشف السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، أن كييف تخطط لشراء مزيد من الطائرات التركية المسلحة بدون طيار لصد الغزو الروسي.

صحيفة “دوفار” التركية نقلت عن بريستايكو الثلاثاء، أن أوكرانيا على اتصال بالمسؤولين الأتراك لشراء مزيد من الطائرات بدون طيار من طراز تي بي 2 بايراكتار (Bayraktar TB2) لإحباط الغزو الروسي.

تصريحات السفير الأوكراني قد تؤدي إلى توترات جديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المنزعج من الدعم التركي لأوكرانيا قبل العملية العسكرية الروسية.

أضاف السفير الأوكراني: “نواصل الاتصالات مع تركيا. هي تزودنا بهذه الطائرات المسيرة، لكننا ما زلنا بعيدين عن استخدامها بفعالية. لم نصل إلى المستوى المطلوب بعدُ. لدينا عدد كافٍ من مشغلي الطائرات بدون طيار وهم يتدربون حاليًا في تركيا”.

يذكر أن أوكرانيا استخدمت لأول مرة طائرات تي بي 2 باراكتار ضد القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا في أكتوبر الماضي، مما أثار حفيظة الكرملين، حيث حذر من أن تتسبب الطائرات التركية في تصعيد التوترات بالمنطقة.

المسؤولون الأوكرانيون شاركوا مقاطع فيديو تصور غارات جوية شنتها طائرات تي بي 2 بايراكتار التركي على مواقع عسكرية روسية منذ بدء الحرب يوم الخميس الماضي.

وكانت حكومة أردوغان وقعت في 3 فبراير المنصرم اتفاقية مع السلطات الأوكرانية لإنتاج مشترك لطائرات بيرقدار بدون طيار في أوكرانيا.