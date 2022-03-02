أنقرة (زمان التركية) – دافع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

لوكاشينكو استخدم خريطة لنفي شن هجمات على أوكرانيا من بلاده، غير أن الإشارات الموجودة على الخريطة أثارت جدلا واسعا بالصحافة العالمية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن القوات الروسية شنت هجماتها على الأراضي الأوكرانية من ثلاث محاور إحداها الأراضي البيلاروسية، كما أعلنت أوكرانيا تعرضها لقصف بصواريخ انطلقت من الأراضي البيلاروسية. ومع دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية وجه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أوامره لجيش بلاده بمساندة الجيش الروسي.

العلامات على الخريطة التي قدمها لوكاشينكو تظهر تقدم القوات الروسية إلى مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا من منطقة ترانسنيستريا التي يقطنها الانفصاليون الروس على حدود مولدوفا مع أوكرانيا.

أثارت الخريطة ادعاءات حول كون مولدوفا، هي الهدف التالي للعملية العسكرية الروسية عقب أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنوا فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا بسبب دعم الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية.