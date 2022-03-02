أنقرة (زمان التركية) – انتقد وزير الزراعة الألماني، جام أوزدمير، تنظيم فرقة يوروم التركية لحفل موسيقي في روسيا في ظل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وكانت فرقة يوروم التركية قد عقدت حفلا موسيقيا في موسكو خلال اليوم الثاني من العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

ونشرت الفرقة الموسيقية صورا لحلفها الموسيقي عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: “نظمنا حفلنا الموسيقي في موسكو داخل معقل الاشتراكية”.

من جانبه نشر أوزدمير تغريدة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي استنكر خلال هذه الخطوة، قائلا: “لطالما انتقدت أنقرة بشكل حاد، لكن بعض اليساريين في تركيا لا يزالون يعيشون بعقلية سبعينات القرن الماضي ولا يدركون الديمقراطية. أيوجد تفسير آخر لعقد فرقة يوروم حفل موسيقي داخل موسكو ودعمها مجرم الحرب بوتين؟”.

يذكر أن السلطات في تركيا حظرت حفلات وألبومات “جروب يوروم” التي تأسست عام 1984 على مدى عدة سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للإعتقال والتعذيب، وتتهم الحكومة التركية فرقة يوروم بأنها مرتبطة بحزب التحرير الشعبي الثوري، لكن الحركة التي تلتزم بالغاء الثوري تنفي انتمائها لأي حزب سياسي.