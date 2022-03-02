أنقرة (زمان التركية)ــ امتثل 108 صحفيا في تركيا أمام المحاكم خلال شهر فبراير الماضي، في حين تم توجيه تهم جديدة لثلاثة صحفيين وتم سجن ثلاثة صحفيين آخرين.

أفاد بذلك مركز ستوكهولم للحرية، نقلاً عن التقرير الشهري لجمعية الصحفيين الأتراك (TGC).

وفقًا للتقرير، اتهمت السلطات خلال شهر فبراير 53 صحفيًا بالانتماء إلى منظمة إرهابية، كما تم اتهام 19 بتهمة نشر دعاية إرهابية، وستة أخرين بتهمة “انتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات” وثلاثة صحفيين تم اتهامهم بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد حكم على خمسة صحفيين بالسجن لمدة 15 عامًا وثمانية أشهر و22 يومًا.

وفي سياق أخر، قُتل الصحفي غونغور أرسلان الذي كان يمتلك موقعًا إخباريًا محليًا في شمال غرب تركيا بالرصاص أمام مكتبه خلال شهر فبراير وقد توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد التقرير كجزء من مشروع الإعلام من أجل الديمقراطية / الديمقراطية للإعلام ، الذي أنشأته الجمعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الإعلام التعددي والصحافة الحرة كضمان للديمقراطية في تركيا.

وبحسب التقرير تعرض ثمانية صحفيين لاعتداءات وأعمال عنف خلال الشهر الماضي، وتحتل تركيا المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن مراسلون بلا حدود (RSF) في أبريل، ومنذ سنوات تتهم الجماعات الحقوقية تركيا بشكل روتيني بتقويض حرية الإعلام من خلال اعتقال الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المعارضة والمنتقدة لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان لا سيما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.