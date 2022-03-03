أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عن وصول طائرات بدون طيار تركية إلى بلاده التي شهد غزوا عسكريا روسيا.

إعلان ريزنيكوف جاء من خلال منشور على فيسبوك.

وقال ريزنيكوف: “وصلت طائرات بدون طيار تركية جديدة بالفعل إلى أوكرانيا وهي في مواقع قتالية”.

وكانت روسيا عبرت في السابق عن غضبها من تصير تركيا طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا، لاستخدامها ضد الانفصالين في دونباس.

وأضاف ريزنيكوف أيضًا أنهم يستعدون لوصول صواريخ ستينغر وجافلين من الخارج.

يذكر أن ألمانيا أنها سترسل إلى أوكرانيا ألف صاروخ مضاد للدبابات و 500 صاروخ من طراز ستينغر. كانت ألمانيا قد أرسلت في السابق 5000 خوذة فقط إلى أوكرانيا.

بعد ألمانيا، غيرت الحكومة الفنلندية أيضًا سياستها الخاصة بتصدير الأسلحة وقررت تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. أعلن وزير الدفاع أنتي كاكونن أنه سيتم إرسال 2500 بندقية مشاة و 150 ألف وحدة ذخيرة و 70 ألف عنصر إلى أوكرانيا ردًا على الغزو الروسي.

النرويج، التي لم ترسل أسلحة إلى دول غير أعضاء في الناتو المتنازعة منذ خمسينيات القرن الماضي، غيرت موقفها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وقررت إرسال 2000 مدفع مضاد للدبابات من طراز M72 إلى أوكرانيا.