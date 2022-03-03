أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا، إلى 54.44 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

وكان معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال شهر يناير الماضي 48 بالمئة.

وفق هيئة الإحصاء التركية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.81 بالمئة في فبراير مقارنة بالشهر السابق. تم تسجيل الزيادة السنوية بنسبة 54.44٪.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 105.1 بالمائة سنويًا و 7.22 بالمائة شهريًا.

وفقًا لهيئة الإحصاء، كانت المجموعات التي سجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار المستهلكين هي النقل بنسبة 75.75 في المائة ، والسلع المنزلية بنسبة 64.83 في المائة ، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 64.47 في المائة.

فيما تم تسجيل أقل زيادة سنوية في أسعار المستهلك في مجموعة الاتصالات الرئيسية بنسبة 11.89 بالمائة. التعليم بنسبة 22.24 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 26.87 في المائة، والصحة بنسبة 32.86 في المائة تم احتسابها كمجموعات أخرى ذات زيادة سنوية منخفضة.

وفيما يتعلق بالسلع التي سجلت أعلى زيادة في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالشهر السابق، كان القرنبيط السلعة الأعلى زيادة بنسبة 88.51٪. وبلغت الزيادة في أسعار الكوسة خلال شهر 79.11٪، والطماطم 53.51٪، والبقدونس 53.06٪، والخس 49.01٪، والفلفل الحلو 48.90٪، والخيار 41.84٪. وفقًا للبيانات، فإن معدل الزيادة الشهرية للأسعار الصيدلانية هو 16.40 بالمائة.

لكن مجموعة أبحاث التضخم، التي يشكلها مجموعة من الأكاديميين الأتراك، تقول إن التضخم ارتفع في فبراير بنسبة 5.44 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا بلغ 123.80 بالمائة.