أنقرة (زمان التركية) – توقع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، لجوء البنك المركزي التركي لبيع جزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل غير رسمي.

وقال باباجان “ربما في هذه الأيام، يقوم البنك المركزي مرة أخرى ببيع العملات الأجنبية من الباب الخلفي”.

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، قال إن “الأرقام واضحة، ولكن الحكومة تحاول إخفاءها، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الصرف تعني موجة جديدة من الزيادة في التضخم”.

وأكد باباجان أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستلحق أضرارا بالاقتصاد التركي بما لا يقل عن 20-25 مليار دولار، حيث أن تركيا تشهد عواقب وخيمة للشراكة الاستبدادية مما يجعل الاقتصاد هشًا في مواجهة التطورات الخارجية.

وأشار باباجان إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا لا أساس له، فهذا الهجوم ليس له بعد شرعي.

كان البنك المركزي باع قسمًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي في العامين الماضيين، لوقف تدهور قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وفيما يتعلق المواطنين الأتراك العالقين في أوكرانيا، قال باباجان منتقدًا: “من الواضح أن حكومتنا قد حسبت أن الهجوم الروسي سيقتصر فقط على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. هل كنت نائما بينما طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل مواطنيها بالإخلاء قبل 10-13 يوما من الهجوم؟ لماذا تركتم مواطنينا وسط النار؟”.