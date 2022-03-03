أنقرة (زمان التركية)ـ توقع إبراهيم كالين الناطق باسم الرئاسة التركية فشل المفاوضات الحالية بين أوكرانيا وروسيا على الحدود البيلاروسية، بسبب مطالب موسكو “غير الواقعية”.

أجريت حتى الآن جولتين من المفاوضات دون الإعلان عن النتائج، ويتوقع إجراء جولة ثالثة اليوم الخميس.

كالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن روسيا لديها مطالب “غير واقعية” لوقف الحرب على أوكرانيا، مرجحًا أن المفاوضات بين الجانبين لن تستمر في حال استمرار الموقف الروسي الحالي.

كالين أوضح قائلا: “روسيا لديها مطالب غير واقعية، مثل الاعتراف بشبه جزيرة القرم ونزع سلاح أوكرانيا. من وجهة نظرنا، هذه ليست مطالب مقبولة. قد لا تستمر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا بسبب هذه المطالب”.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة التركية، إلى أن أنقرة على اتصال بطرفي التفاوض من الجانبين الروسي والأوكراني، منوهًا بأن تركيا تريد قرار وقف إطلاق النار وإنشاء ممر إنساني.

أضاف قائلا: “نحن قلقون من أن يموت المزيد من الناس. نحن نقدم الاقتراحات اللازمة للجانب الروسي. هناك مسؤولية أكبر عليهم. لا أريد أن أكون متشائما، لكن الصورة التي أراها لا تثلج الصدر. لا يوجد الكثير من الأمل”.

واعتبر إبراهيم كالين أن هدف الرئيس فلاديمير بوتين الرئيسي ليس أوكرانيا، وأنه يريد عقد صفقة أكبر مع الغرب، وأضاف: “نستمر في التواصل مع الأطراف المعنية دون التخلي عن العلاقات مع روسيا، من خلال دعم أوكرانيا والحفاظ على التواصل مع الغرب”.