أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير أصدرته مجموعة أبحاث التضخم في تركيا، التي يعمل على إدارتها أكاديميون مستقلون إن التضخم النقدي خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، شهد قفزة كبيرة، بزيادة 5.44 في المئة على الصعيد الشهري، وسجل 123.80 على أساس سنوي.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قالت إن معدل التضخم النقدي في تركيا خلال فبراير الماضي، ارتفع بنسبة 4.81 بالمئة على أساس شهري، وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا 54.44٪.

وأوضحت مجموعة أبحاث التضخم أن الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجلت أقل ارتفاعا شهريا بلغ نحو 0.07 في المئة في حين سجلت الملابس والأحذية أعلى ارتفاعا بنسبة بلغت 9.10 في المئة وذلك بالارتكاز على مؤشر الفئات الفرعية لهيئة الإحصاء التركية.

وكانت مجموعة أبحاث التضخم قد أعلنت أن معدل التضخم بلغ نحو 114.87 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام.

وخلال شهر فبراير/ شباط ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنحو 7.22 في المئة مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني وبنحو 18.43 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 105.01 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 56.83 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الماضية.