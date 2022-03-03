أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك جولدمان ساكس أن تسفر الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا عن ارتفاع معدلات التضخم النقدي في تركيا، ويتزايد العجز الجاري بجانب تراجع معدلات النمو.

وتوقع المحللون في جولدمان ساكس أن تتجاوز معدلات التضخم السنوية في تركيا حاجز 60 في المئة على أن تتراجع بنهاية العام إلى 45 في المئة.

وكانت التوقعات السابقة لبنك جولدمان ساكس تشير إلى اقتراب معدلات التضخم من 60 في المئة خلال شهر مايو وتراجعها بنهاية العام إلى 40 في المئة.

وأشار المحللون إلى مخاطر الارتفاع الناجمة عن أسعار السلع المعمرة والسياسة المالية المتراخية.

وفي تقييمهم للوضع الاقتصادي لتركيا كشف المحللون أيضا عن توقعاتهم لمعدلات النمو والعجز الجاري، حيث خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 3.5 في المئة إلى 3 في المئة، بينما رفع توقعاته لنسبة العجز الجاري للدخل القومي من 1.5 في المئة إلى 2.5 في المئة.

هذا وأكد المحللون أن أسعار الطاقة المرتفعة والاضطرابات في قطاع السياحة قد ترفع نسبة العجز الجاري بشكل أكبر.

وارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا، بنسبة 4.81 بالمئة في فبراير مقارنة بالشهر السابق، وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا 54.44٪.