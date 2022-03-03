أنقرة (زمان التركية) – وصف عزت أوزجانتش المحامي الجنائي التركي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المنافق بشان العلاقات مع إسرائيل، كما اعتبر حادث مافي مرمرة الذي وقع عام 2010 “مجرد تمثيل”.

تصريحات أوزجانتش جاءت خلال تغريدة على تويتر، تعليقا على قرب زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ لتركيا.

وأوضح أوزجانتش أنه على الرغم من أن أردوغان أعطى انطباعًا للجمهور بأنه عدو لإسرائيل، إلا أن العلاقات مع إسرائيل لم تكن سيئة أبدًا.

وأضاف أوزجانتش أن حادثة مافي مرمرة التي فقد فيها 10 مواطنين أتراك حياتهم، كان حدثا تمثيليا يهدف إلى استهلاك طاقة الفئات المهمشة واستعطافهم.

وأكد أوزجانتش أنه حتى بعد حادثة مافي مرمرة والموقف من العمليات العسكرية ضد غزة، واصلت سفن بوراك نجل أردوغان التجارة مع إسرائيل.

كما أشار المحامي التركي إلى أنه بالاتفاق الموقع بين تركيا وإسرائيل بعد حادثة مافي مرمرة، تم إعفاء الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم القتل من المسؤولية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تركيا في العاشر من الشهر الجاري، بدعوة شخصية واهتمام كبير من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يسعى منذ عامين لإصلاح العلاقات مع تل أبيب، واتخذ من تولي رئيس ورئيس وزراء جديد في إسرائيل فرصة لتحقيق غرضه.