أنقرة (زمان التركية) – اشتكى معتقل تركي، من معاناته داخل السجون التركية، حيث وقال إنه لا يوجد تدفئة مركزية ولا يوجد ماء.

سيت محمد أونال، المعتقل في زنزانة انفرادية منذ 5 سنوات ونصف، وجه له في أغسطس 2016، تهمة الانتماء لحركة الخدمة، وتم الحكم عليه بالسجن 10.5 سنوات.

في البداية تم إبقاء أونال في سجن قونية، ولكن قبل شهر ونصف تم نقله إلى سجن يوزجات.

ورغم أن إبقاء المعتقل في الحبس الإنفرادي لمدة تزيد عن 20 يومًا يعد مخالفًا للقانون، إلا أن أونال يقبع في زنزانة انفرادية منذ 5.5 سنوات.

وفي آخر مكالمة هاتفية أجراها مع عائلته منذ يومين، قال أونال إن المدافئ لا تعمل منذ أسبوعين وأن هناك انقطاعًا في المياه، وإنهم يقومون بالتدفئة باستخدام كيس ماء ساخن وغلاية.

يذكر أن تركيا غيرت اسم الزنازين إلى “عنابر لشخص واحد”، مما يجعل بقاء المعتقل بمفرده أمرًا قانونيًا.