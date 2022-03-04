أنقرة (زمان التركية) – قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقالة وزير الزراعة والغابات بكر باك دميرلي من منصبه وعين بديلًا عنه وحيد كيريشتشي .

وقالت الجريدة الرسمية التركية، أن الرئيس التركي أردوغان عين وحيد كيريشتشي في منصب وزير الزراعة والغابات بدلًا من الوزير السابق بكر باك دميرلي بعد تقدمه استقالته .

وولد فاهيت كريشي في 4 ديسمبر 1960 في كهرمان مرعش، وهو مهندس زراعي ومحاضر جامعي، تخرج من كلية الزراعة بجامعة جوكوروفا، وأكمل درجة الماجستير في جامعة جوكوروفا، ودكتوراه في جامعة كرانفيلد في إنجلترا وشغل عدة مناصب هامة في وزارة الزراعة، ومتزوح له ثلاثة أطفال .