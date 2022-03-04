أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد أصحاب محطات الوقود والطاقة، عن رفع أسعار البنزين والديزل اعتبارًا من الليلة في تركيا .

وقال اتحاد أصحاب محطات الوقود والطاقة، في بيان، أن سعر لتر البنزين سيزيد بمقدار 53 قرشًا، ولتر الديزل سيزيد بمقدار 1 ليرة و 33 قرشًا .

وأضاف أن سعر لتر البنزين سيصل إلى 17.99 ليرة في إسطنبول، و18.08 ليرة في أنقرة .

وتابع أن سعر لتر الديزل سيصل إلى 18.93 ليرة في إسطنبول، و19.01 ليرة في أنقرة .

وإعلان رفع أسعار الوقود يعتبر الثاني خلال 24 ساعة في تركيا، بعد تخفيضها أول أمس .

والارتفاع الثاني كان بمقدار 88 قرشًا على أسعار البنزين، و1 ليرة و51 قرشًا على أسعار الديزل .

وتختلف أسعار الوقود التي تطبقها شركات توزيع الوقود اختلافًا طفيفًا اعتمادًا على الشركات والمدن بسبب المنافسة .

وارتفعت أسعار النفط حيث قفز سعر برميل النفط إلى 117 دولارات للبرميل، لتواصل ارتفاعها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية .