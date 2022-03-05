أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 41 من طلاب الجامعات بينهم فتيات، في مدينة إسطنبول.

قسم الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في اسطنبول، أصدر قرارًا الليلة الماضية، باعتقال 41 طالبًا جامعيًا في اسطنبول بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وفق المعلومات التي حصل عليها موقع “بولد ميديا” التركي، فقد علم أن الطلاب، مُنعوا من مقابلة محاميهم لمدة 24 ساعة.

وتم نقل الطلاب إلى دائرة شرطة وطن، وجاري التحقيق معهم.

وبعد حملات الاعتقال الموسعة التي طالت العسكريين والمدرسين وغيرهم منذ محاولة انقلاب 2016، شهدت الفترة الأخيرة اعتقالات متزايدة للطلاب الجامعيين.