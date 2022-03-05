أنقرة (زمان التركية) – قال رجل الأعمال التركي أدهم سانجاق، رئيس مجلس إدارة شركة BMC الدفاعية، إن عضوية حلف الناتو عار على تركيا.

تصريح سانجاق المثير جاءت خلال لقاء على قناة “RBK” التلفزيونية الروسية، بعد زيارته روسيا ضمن وفد من حزب الوطن اليساري.

سانجاق الذي تصنع شركته عربات مدرعة عسكرية، قال إن الناتو هو سبب أزمة روسيا وأوكرانيا، “فالناتو هو سرطان قديم”، و”حلف الناتو هو الذي يدعم الإرهابيين ونظم محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016” وفق تصريحه.

وأضاف رجل الأعمال التركي: “لن نشارك في العقوبات على روسيا لأنه إذا سقطت روسيا ستنقسم تركيا، وإذا سقطت تركيا، فإن الأمر نفسه ينطبق على روسيا”.

وأشار أتهم سانجاق إلى أن تركيا لم تكن تعرف أن الطائرات التركية بدون طيار “بيراقدار” التي تم تصديرها لأوكرانيا، ستستخدم في ضرب روسيا.

وأكد سانجاق على أن تركيا حليف لروسيا، مشيرا إلى أن “عضوية الناتو عار على تركيا من الماضي”، متهما الناتو بتدبير “كل الانقلابات التي أسقطت الزعماء في تركيا”.

أدهم سانجاق، يعد احد رمزو “العصابة الخماسية” وفق وصف المعارضة التركية، وهم رجال الأعمال الخمسة الأكثر حصولا على المنقصات الحكومية.

يذكر أن تركيا رفضت المشاركة في توقيع عقوبات على روسيا، كما رفضت فرض حظر على الطيران الروسي.