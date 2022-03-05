أنقرة (زمان التركية) – كشف اتحاد ملاك محطات الغاز والنفط في تركيا، عن زيادة جديدة في أسعار وقود البنزين الديزل.

وبحسب بيان، ستكون هناك زيادة في أسعار الوقود اعتبارًا من 5 مارس 2022؛ وسيكون بقيمة 69 قرشا في البنزين و84 قرشا في الديزل.

وذكر الاتحاد أن الزيادة الجديدة ستنعكس على محطات الوقود.

وفق البيان، سعر لتر البنزين المباع بمتوسط ​​18.08 ليرة في أنقرة سيكون 18.77 ليرة. وسيرتفع سعر لتر البنزين من 17.99 ليرة إلى 18.68 ليرة في اسطنبول ومن 18.11 ليرة إلى 18.80 ليرة في إزمير.

إضافة إلى ذلك فإن سعر لتر الديزل الذي يباع بمتوسط ​​19.01 ليرة في أنقرة سيكون 19.85 ليرة. وسيرتفع سعر لتر الديزل من 18.93 ليرة إلى 19.77 ليرة في اسطنبول ومن 19.02 إلى 19.86 ليرة في إزمير.

قد تختلف الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع قليلاً في المدن بسبب تكاليف النقل والمنافسة.