أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لحزب الشعوب الديمقراطي، عن ارتفاع تكاليف الكهرباء بنسبة 221% والزيت بنسبة 198% والخبز بنسبة 159%، خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تركيا.

نائبا حزب الشعوب الديمقراطي، إرول كاتيرجي أوغلو ونجدت إبيكيوز، استعرضا “تقرير زيادة الأسعار خلال نظام الحكم الرئاسي” الذي أعدته اللجنة الاقتصادية للحزب، في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان التركي.

وبحسب التقرير، كانت هناك زيادات واضحة منذ يوليو 2018، عندما دخل نظام الحكم الرئاسي حيز التنفيذ، حيث تجاوزت الزيادات 100 في المائة في أسعار الكثير من السلع والخدمات.

وأوضح التقرير أن فواتير الطاقة تتزايد بمعدل لا يستطيع الناس تحمله، فبين يوليو 2018 واليوم، كانت هناك زيادة بنسبة 221 في المائة في أسعار الكهرباء، وزيادة بنسبة 175 في المائة في غاز الإسطوانات و141 في المائة في الغاز الطبيعي.

وارتفع الخبز بنسبة 159 في المائة، والحليب بنسبة 153 في المائة، وزيت عباد الشمس بنسبة 198 في المائة، والبيض بنسبة 180 في المائة.

وكانت هناك زيادة مقدارها 402 بالمائة في أسعار الأجهزة اللوحية و159 بالمائة زيادة في الكتب المدرسية.

وكانت هناك زيادة بنسبة 909 بالمائة في المنتجات الصحية، فضلا عن زيادة رسوم الجراحة بنسبة 170 بالمائة.

وتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن النظام الرئاسي أو نظام الرجل الواحد، هو المتسبب في ارتفاع الأسعار والانهيار الاقتصادي.

يذكر أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا تجاوز 50 بالمئة.