أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، إن “المرشح المشترك” هو الخيار الصحيح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية.

أثناء مشاركته في افتتاح مبنى لحزبه في ولاية هاتاي التركية، قال باباجان إنه سيكون من الأفضل للأحزاب المعارضة خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك إذا أمكن ذلك.

وبخصوص حزبه، أوضح باباجان أن حزبه الذي تأسس منذ حوالي عامين، لديه رؤساء مقاطعات في جميع المحافظات الـ 81.

وأضاف باباجان: “بعد وقت قصير من إنشائه، أصبح الآن حزبنا لا غنى عنه في بلدنا. الديمقراطية والتقدم هو الآن حزب سياسي يملأ فجوة مهمة جدًا في السياسة في تركيا. كل يوم عندما أستيقظ وأبدأ العمل، أقول “أنا سعيد لأننا أسسنا حزبنا، ويسعدني أننا على هذا الطريق”.

علي باباجان التقى أيضا ببعض رجال الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية وكبار المسؤولين في المدينة بعيدا عن الصحافة.