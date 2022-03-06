أنقرة (زمان التركية) – يبدو أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، سينعكس على زيت الطهي، ليباع بالسوق السوداء في نهاية المطاف.

منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت جميع المواد من النفط إلى القمح ومن الغاز الطبيعي إلى زيت عباد الشمس في تركيا.

وبعد احتجاز 16 سفينة تنقل الزيت الخام إلى تركيا في بحر آزوف، شهدت أسعار الزيت ارتفاعا خياليا، حيث ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس الذي كان يباع بسعر 30 ليرة تركية في 4 مارس، إلى 45-50 ليرة تركية.

وبدأت جميع المراكز التجارية في تغيير سعر الملصق الموجود على زجاجات الزيت اعتبارًا من السبت 5 مارس 2022.

يذكر أن الزيت المتبقي في تركيا على أرفف المحلات يكفي فقط لـ30-40 يومًا.

وبسبب كل هذه التطورات يُزعم أن زيت عباد الشمس يمكن أن يتم بيعه في السوق السوداء، إذا لم يتم تغطية نقص الزيت الخام لمدة تصل إلى أسبوعين.

وتعتمد تركيا بنسبة 75 في المائة على الزيت النباتي الخام. يمكن إنتاج 1.4 مليون طن من 2.5-3 مليون طن من البذور الزيتية السنوية، ويتم توفير ما معدله مليون طن من بذور عباد الشمس والزيت الخام من حوض البحر الأسود، وخاصة روسيا وأوكرانيا.