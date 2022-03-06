أنقرة (زمان التركية) – أطلقت الشرطة التركية في أنقرة حملة اعتقال شملت 7 موظفين بوزارة الزراعة في إطار تحقيقات ضد المتهمين بالانضمام إلى حركة الخدمة من داخل القطاع الحكومي.

وتضمنت قرارات الاعتقال كبير مفتشين ومراقبين داخليين ونائب مدير وخبير.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من مغادرة وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، منصبه.

مديرية أمن أنقرة شنت حملة أمنية أسفرت عن اعتقال شخص يعمل بالقطاع الخاص وتسعة أشخاص بالقطاع العام من بينهم 7 موظفين بوزارة الزراعة، وشخص تم فصله وآخر تم تسريحه.

وطالت الحملة الأمنية خمسة مفتشين كبار ومفتشين بوزارة الزراعة بجانب مراقبين داخليين وخبير ونائب مدير.

جدير بالذكر أن باكدميرلي غادر منصبه، وتم إعفائه بموجب قرار رئاسي مفاجئ نُشر في الجريدة الرسمية مساء أمس الأول وتم تعيين وحيد كيريتشي خلفا له.