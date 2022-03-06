أنقرة (زمان التركية)ــ أيد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة جينادي جاتيلوف، الاقتراح التركي بعقد لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في تركيا الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الأناضول إن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يعقد على المستوى الوزاري خلال منتدى أنطاليا للدبلوماسي، المقرر عقده يومي 11 و13 مارس في مدينة أنطاليا جنوب تركيا الواقعة على البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة عن جاتيلوف، القول إن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا سيكون “أمرًا جيدًا”.

تأتي التصريحات الروسية بعدما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق بعد اجتماع استثنائي في مقر الناتو في بروكسل: “نود أن نجمع الأوكرانيين والروس معًا، على الأقل على المستوى الوزاري”.

ولم تعلق أوكرانيا بعد على المقترح التركي، في ظل استمرار الغزو الروسي لأراضيها.

عزلة موسكو زادت مع فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية عليها، إلى جانب منع طائراتها من التحليق في الأجواء الأوروبية والأمريكية والكندية.

سجلت الأمم المتحدة 752 ضحية على الأقل من المدنيين حتى 1 مارس في أنحاء أوكرانيا، مع 227 قتيلاً و525 جريحًا، من بينهم عشرات الأطفال، كما أن أكثر من 1.2 مليون شخص فر من أوكرانيا إلى الدول المجاورة منذ بدء الغزو الروسي، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي الجولة الثانية من محادثات السلام بين موسكو وكييف يوم الخميس، اتفق الجانبان على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت صباح السبت أن القوات الروسية واصلت قصف ماريوبول يوم السبت، على الرغم من موافقتها على وقف إطلاق النار قبل ساعات فقط، مما أدى إلى حدوث فوضى في محاولة إجلاء جماعي للمدنيين.