أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يمكنه اتخاذ موقف صريح ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

دميرطاش قال إن الحكومة التركية لا تتبنى مبدأ بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي والمعتقل منذ سنوات في سجن أدرنة، أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، علق مجلس أوروبا حق روسيا في التمثيل، ولكن على الرغم من ذلك امتنعت تركيا عن التصويت ضد روسيا.

وأكد دميرطاش أن الحكومة التركية تحاول اتباع سياسة متوازنة، فأردوغان لا يستطيع اتخاذ موقف صريح ضد بوتين.

ويتابع دميرطاش: “بالطبع، لا ينبغي أن تكون تركيا طرفًا في الحرب، لكن لا يمكنها البقاء متفرجًا على ما يجري. أثناء الدفاع عن السلام والتفاوض، يجب عليهم أيضًا تقديم دعم إنساني غير مشروط لضحايا الحرب، يجب ألا يفركوا أيديهم لمعرفة عدد الطائرات بدون طيار التي سيبيعونها”.

أضاف دميرطاش “بالطبع، سيكون من الوهم توقع موقف مبني على مبادئ من حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. لا يمكن أن نتوقع من عقلية موجهة نحو الاحتلال وتعيين حكام في روج آفا، خاصة في عفرين، أن تكون لديهم مبدأ”.

يذكر أن تركيا أعلنت أنها لن تشارك في فرض عقوبات على روسيا، وكانت قد تأخرت في إغلاق مضيقي البسفور والدردنيل.