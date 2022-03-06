أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق كونيا سبور على نظيره جالطة سراي التركي، بهدفين مقابل لا شيء.

المباراة أقيمت على ملعب ميداي كونيا متروبوليتان ضمن فاعليات الأسبوع الـ28 من الدوري التركي الممتاز.

تقدم المضيف كونيا سبور برأسية من أحمد حسن في الدقيقة 8، وفي الدقيقة العشرين، سجل عمار رحمانوفيتش الهدف الثاني لكونيا سبور.

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن الفريقان من التسجيل، ليغادر كونيا سبور المباراة بفوزه بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة، رفع كونيا سبور الذي كان سعيدًا بالفوز على مدار 4 مباريات، رصيده إلى 52 واحتفظ بالمركز الثاني.

وشهد نادي جالطة سراي، موسما مروعا في الدوري الممتاز، حيث تعد هذه الهزيمته الحادية عشرة له. وبقي الفريق ذو اللون الأصفر والأحمر، الذي غادر الملعب بدون نقاط بعد 4 مباريات، عند 35 نقطة وقلص فرصة الصعود إلى المراتب الأولى.

يذكر أنه سيحل جالطة سراي ضيفًا على فريق برشلونة الإسباني في المباراة الأولى من دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم خلال الأسبوع.