أنقرة (زمان التركية) – اشتكى جوربوز دونماز المعتقل التركي المسن والمريض بالسرطان، من نقله إلى الحبس الانفرادي منذ أسبوعين.

وخلال مكالمة مع أسرته، أوضح جوربوز البالغ 80 عاما، أن الزنزانة التي يقبع فيها شديدة البرودة وتهب فيها الرياح من كل مكان، حيث لا يوجد بها أي تدفئة.

وأضاف جوربوز الذي يعاني من سرطان البروستاتا، أنه يتواجد بمفرده داخل الزنزانة، ويتم نقله إلى الطبيب باستمرار بسبب شدة مرضه.

يذكر أن المحكمة الجنائية العليا الثانية في إزمير حكمت على جوربوز، الذي اعتقل في 19 أبريل 2017 بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، بالسجن 10 سنوات و6 أشهر.

جوربوز المسجون منذ 5 سنوات، يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن، وخضع لتصوير الأوعية ثلاث مرات، وخضع لجراحة في ظهره مرتين، ونجا من مرض السل مرتين.

كما أن جوربوز مصابا بسرطان البروستاتا المتقدم، وأخبره الطبيب العام الماضي أنه بحاجة إلى جراحة طارئة، لكن علاجه يتأخر بسبب وباء فيروس كورونا.

وفقًا لجمعية حقوق الإنسان في تركيا، فإن السجون التركية اعتبارًا من يونيو 2020 تضم أكثر من 1605 سجينًا مريضًا، منهم حوالي 600 في حالة حرجة، وترفض السلطات الإفراج عنهم رغم أن معظمهم مصابون بأمراض خطيرة ولديهم تقارير من الطب الشرعي تعتبر حالتهم غير ملائمة للبقاء في السجن.

يذكر أنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، توفي خمسة سجناء؛ لأنه لم يُطلق سراحهم في الوقت المناسب لتلقي العلاج .