أنقرة (زمان التركية) – زعمت وسائل إعلام بريطانية أن تركيا وروسيا قررتا الانسحاب من استضافة بطولة يورو 2028، وأن تنظيم البطولة سيُمنح إلى بريطانيا وأيرلندا.

وأفادت الصحافة الإنجليزية أن بريطانيا وأيرلندا من بين الدول الأبرز لاستضافة البطولة، بسبب خطة تركيا وروسيا بالتراجع عن التقدم لاستضافة البطولة.

وأثيرت أحاديث عن عدم سعي تركيا للتقدم لاستضافة البطولة بسبب احتمالية رفض طلبها للمرة الثالثة، وذلك بعد رفض طلبها لاستضافة البطولة خلال عامي 2016 و2024.

ويُعتقد أن روسيا لن تترشح لاستضافة البطولة بسبب الحظر الرياضي التي تتعرض له بسبب العملية العسكرية التي تشنها داخل أوكرانيا.

وكان من المقرر إرجاء عملية تقديم العطاءات لاستضافة البطولة حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023، غير أنه من المخطط اتخاذ القرار في موعد مبكر عن هذا في حال تقدم بريطانيا وأيرلندا بطلب لاستضافة البطولة.

وكان الشهر الماضي قد شهد إعلان كل من بريطانيا وأيرلندا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عزمهم التقدم بطلب لاستضافة البطولة.

وتم تحديد الثالث والعشرين من مارس/ آذار الحالي كموعد انتهاء التقدم بطلبات استضافة بطولة يورو 2028.

الاتحاد التركي لكرة القدم أوضح في وقت سابق أنه سيتقدم بطلب لاستضافة البطولة حال كون تركيا المرشح الوحيد.

جدير بالذكر أن استبعاد روسيا عقب عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا يعزز من احتماليات ترشح تركيا لاستضافة البطولة، غير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبحث منذ العام الماضي عن دولة قادرة على استضافة بطولة ناجحة من حيث الملاعب الممتلئة والجماهير المتحمسة وهو ما يجعله يرحب بعرض بريطانيا وأيرلندا.

هذا وكبدت جائحة كورونا ألمانيا المستضيفة لبطولة يورو 2024 خسائر بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.